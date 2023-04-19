路透社報導，馬斯克接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時說：「我將開始創建我稱為『真相GPT』的平台，也就是以最大程度尋求真相的AI，以試圖理解宇宙本質。」

這段訪問將在今天稍晚播出。根據一些節錄片段，馬斯克說：「我覺得這可能是通往安全的最佳途徑，關心理解宇宙的AI不可能會毀滅人類，因為我們是構成宇宙有趣的部分。」

馬斯克沒有立即回應路透社的置評要求。

知情人士告訴路透社，馬斯克一直在挖角Alphabet子公司谷歌（Google）的AI研究人員，以成立與OpenAI匹敵的新創公司。

根據向州政府提交的文件，馬斯克上月登記成立名為X.AI Corp的公司，設在內華達州。這家公司將馬斯克列為唯一的主管，馬斯克家族辦公室的董事總經理伯查爾（Jared Birchall）為秘書。

不過，馬斯克與一群人工智慧專家和業界主管日前才呼籲休兵6個月，先暫停研發比OpenAI新軟體GPT-4還要強大的系統，理由是這類系統可能會對社會構成危害。

根據專訪片段，馬斯克接受卡爾森訪問時再度對AI發展示警，稱「AI比不當的飛機設計、產品維修或糟糕的汽車生產還要危險」。

他說：「（AI）有摧毀文明的潛力。」

他週末在推特（Twitter）發文說，他在美國前總統歐巴馬執政時曾與他會面，並建議華府必須「鼓勵管制AI」。

馬斯克2015年參與成立OpenAI，但2018年離開董事會。他2019年發文說，離開OpenAI，是因為他必須將注意力集中在特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）上。

他當時也發推文說，離開OpenAI的其他原因是，「特斯拉與OpenAI在爭奪部分相同人才，且我不同意OpenAI團隊想做的一些事」。

馬斯克是特斯拉與SpaceX的執行長，他去年以440億美元買下推特後，也成為這家社群媒體平台的執行長。

今年1月，微軟公司（Microsoft Corp）宣布將再向OpenAI挹注數十億美元，加強與競爭對手Google的競爭，在矽谷吸引AI資金的競賽變得更加激烈。