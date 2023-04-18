國際科學奧林匹亞是全球高中生趨之若鶩的競賽，國立花蓮高中高三生潘柏薰經3年累積的實力，去年底從近萬人的初賽中，一路過關斬將拿到國手選訓營的門票，經2周培訓與測驗，以第一名之姿成為物理科國手，4月底將賽前集訓，5月代表台灣到蒙古出戰亞洲物理奧林匹亞競賽。

就讀數理資優班的潘柏薰在高一時，對萬物量化分析過程相當著迷，啟發他對物理的興趣，除勤讀學科內容保持全校第1名成績，利用課餘時間參加學長定期舉辦的物理讀書會，並在老師指導下閱讀物理相關書籍，把握機會參與科展與奧林匹亞等相關競賽，豐富與累積實力。

潘柏薰去年底參加國際奧林匹亞物理科競賽全國選拔賽事，在物理科指導老師陳耿維與莊文治的培訓下，一路通過初試、複試、全國選訓營、全國12位決選選手營，最後以榜首成績成為8位國手之一，捷報傳回校內，令師生感到相當振奮。

陳耿維與莊文治表示，柏薰是個謙虛好學、認真用心的學生，遇到不懂或是不會的問題，都會想盡辦法找到答案，即便他去年底已取得保送國立台灣大學物理系的資格，仍在學測上考到59級分的佳績，學習態度讓人欽佩。

他們接著說，柏薰的學習歷程與特質值得其他學生借鏡，自律嚴謹設定目標全力以赴執行到底，不侷限學習知識的範圍，最重要的是他在學習上保持謙虛態度，儘管成績優異卻不自滿與驕傲，反而用心著墨自己的不足之處。

潘柏薰感謝老師的指導跟訓練，讓他有機會成為國手，代表台灣出國比賽，且突破學習侷限，開拓新視野，他強調，物理對他而言不僅是場比賽與獎章，而是一個能持續探索的寬廣世界。

花中校長楊鵬耀鼓勵潘柏薰時說，國手的經歷只是人生中的一小步，未來人生中也許會遇到更多挑戰，但這次的學習經歷將會是最好的經驗。