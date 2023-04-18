藍莓是營養相當豐富的水果，其中的花青素可以幫助遠離疾病，台大生物產業學系老師洪泰雄直呼它是水果的聖品，不過也提醒有腎臟疾病或尿路結石的人，應避免過量攝入藍莓及其他含氧化物質的食物。

洪泰雄在臉書發文指出，藍莓是相當受歡迎的水果，被視為非常健康的食物。藍莓含有豐富的花青素，是一種天然的抗氧化劑，可以幫助保護細胞免受自由基的損害；此外，藍莓也含有豐富的維生素C和維生素K，並含有重要的礦物質鉀、鎂和鈣。

許多研究指出，藍莓對人體健康有多種益處，例如花青素可以提高心血管健康，減少心臟病及中風的風險；花青素還可以增強視力及維持皮膚健康。藍莓還可以幫助調節血糖，對糖尿病患者有幫助。另外，藍莓也被認為可以幫助減緩衰老、增強認知能力、提高免疫力及改善消化系統。

至於多吃藍莓會不會有結石風險？洪泰雄指出，目前沒有證據顯示多吃藍莓會增加結石風險。實際上，藍莓可以預防尿路感染和腎結石，因為它含有類黃酮和花青素等化合物，這些化合物可以抑制細菌生長和防止礦物質結晶的形成；此外，藍莓含有豐富的水分和膳食纖維，有助於促進尿液排出，減少結石形成的風險。