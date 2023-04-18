因為生活與工作型態改變，許多人睡眠不足或睡眠品質不佳，醫師表示，多項研究顯示，睡眠品質不佳會導致肥胖，去年發表的一項研究更指出，每晚增加1小時睡眠可減少270大卡熱量攝取。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師劉中平在其臉書上表示，多年的研究顯示，缺少高品質的睡眠，可能讓人體的神經和內分泌系統活化，導致肥胖，例如睡不夠可能會激活內源大麻素系統（Endocannabinoid system），使人感到飢餓，誘發進食，且會特別想吃高熱量的零食。

他表示，此時飢餓素（ghrelin）也會增加而瘦體素（leptin）會減少，且這兩個荷爾蒙的失調會顯著地增加食欲，影響體內能量代謝，是體重增加的元兇。此外，睡眠品質不好造成的疲勞感覺，會讓人較無體力運動。而晚睡者易吃宵夜，深夜進食也是導致肥胖的因素。

劉中平表示，研究顯示，每晚睡眠低於6.5小時，就可能造成體重的增加；甚至在2022年發表在《美國醫學會內科雜誌》（JAMA Internal Medicine）的隨機研究顯示，每晚增加1個小時的睡眠，就可減少270大卡的熱量攝取，所以苦於瘦身不易的人，也許可以嘗試調整睡眠來減重。