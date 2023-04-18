桃園一名徐姓男子去年認識年僅13歲的少女A，以購買新手機為誘因，誘騙少女拍下裸照，還2度與少女發生性行為，直到A女父親發覺，憤而報警擒狼。桃園地院審結，依數罪判徐男應執行有期徒刑6年。可上訴。

判決書指出，徐姓男子2022年5月間結識年僅13歲的少女A，去年徐男子透過臉書傳訊給A女，稱要替A女購買新手機，要求A女少女拍攝裸露私密部分的照片，A女聞言乖乖照做，拍下照片傳送給徐男。

此外，徐男於同年月間，先後在旅館及購物中心身障廁所中，在不違反少女意願下，與少女發生性行為，直到A女父親察覺，憤而前往警局報案，全案經由檢察官偵結起訴。

桃園地院審理時，法官指出，徐男取得A女的私密照片，還在圖片上註記A女的資料，再傳送給他人，使不特定之人知道影中人的身分，造成A女極大損害，還2度對少女性交，只為了滿足個人慾望，影響A女身心健全發育，實在不可取，考量徐男坦承全部犯行。法官酌情後，依犯引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑3年2月；又犯對於未滿14歲女子性交罪共2罪，各處有期徒刑3年4月，應執行有期徒刑6年。