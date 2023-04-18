特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）參戰人工智慧技術，接下來打算推出一個名為TruthGPT的人工智慧工具，明顯是要跟ChatGPT互別苗頭，這也讓他過去與發明ChatGPT的OpenAI團隊的恩怨情仇再度成為關注焦點。

Bsiness insider報導，馬斯克在2015年與現任執行長奧特曼（Sam Altman）等人共同創辦OpenAI公司，但馬斯克在2018年離開，當時馬斯克表示，此舉是為了避免OpenAI與特斯拉出現利益衝突，不過後來馬斯克改口稱離開是因為不同意OpenAI 團隊想做的某些事情，甚至開始批評OpenAI的作為。

今年2月，馬斯克再度攻擊OpenAI並認為該公司現在受微軟控制，只想著要將利益最大化，「這根本不是我想要的。」有趣的是，關於馬斯克離開的原因眾說紛紜，今年也有媒體爆料，馬斯克當時是想要擔任OpenAI的執行長，但被其他合夥人拒絕，才會負氣離開。

媒體也指出，馬斯克對於ChatGPT取得巨大成功感到憤怒，ChatGPT在推出後2個月馬上達到1億用戶使用的里程碑。馬斯克心情複雜，才參加連署呼籲科技業停止研發人工智慧高級技術沒多久，態度轉變現在要推出TruthGPT工具。

馬斯克表示，「我將推出一個名為TruthGPT的工具，是一個試圖理解宇宙本質，並盡可能尋求真相的人工智慧技術，我認為這可能是確保人工智慧安全的最佳途徑，人工智慧不太可能消滅人類，因為我們是宇宙中有趣的一部分。」