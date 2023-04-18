台灣大林之晨總經理表示，台灣大尊重多元人才、包容不同文化，更樂於改革創新，這樣能所不能的精神不只深入企業DNA，更可以在每年的《myfone行動創作獎》中看見。本屆主題「融 Unity in Diversity」傳遞出多元不見得一定要意見相左，而是可以透過「融」聚合為一，台灣大在鼓勵多元創作的同時，更在乎作品最終展現出的「融合」精神。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠更進一步指出，《myfone行動創作獎》作為一個結合時事、文學、音樂、影像、科技與藝術的創作平台，每年都精心訂定主題、更新賽制，本屆主題「融 Unity in Diversity 」，鼓勵創作者發揮各自的特色，融會自身優點並理解他人所長，將其轉化成創作養分。

台灣大第17屆《myfone行動創作獎》「訊息文學組」分成時事、生活故事接龍三組，首獎最高獎金10萬元。「行動影片組」分為行動影片、極短片兩組，不限拍攝裝置，首獎獎金高達100萬元。「圖文創作組」分為原創貼圖、情緒圖文組，首獎最高獎金10萬元。「原創歌曲組」徵求2到5分鐘作品，首獎獎金20萬元，今年除了持續和網路唱片公司「音樂霸」合作，也再度與「1500聲量音創學院」合作，攜手開辦歌曲講座，提供創作者與一流名師面對面的機會。