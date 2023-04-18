猴痘症狀與天花相似，但病情較輕微，包括發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠等。（疾管署提供／馮惠宜台中傳真）

疾管署提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域。（疾管署提供／馮惠宜台中傳真）

近日北高及桃園等地陸續出現猴痘確診病例，面對疾管署開放近6個月內曾有高風險行為者預約登記接種疫苗，不少愛滋患者回診時詢問醫師「該不該去接種？」，防疫專家、中華民國防疫協會理事長王任賢表示，「沒有接觸到確診者，不必打。」他解釋猴痘疫苗很特殊，它是活的疫苗，且確定有接觸史，或出現症狀再打都有效。

國內爆本土猴痘疫情，截至4月11日止已累計25例確定病例，由於猴痘是親密接觸才會傳染，不少病例被認為是特殊傳播鏈，也造成愛滋患者恐慌，感染科權威王任賢坦言，近日有不少愛滋患者到門診詢問：該不該接種猴痘疫苗？

王任賢指出，猴痘疫苗是牛痘疫苗的進階版，牛痘疫苗問世後成功讓天花滅絕，其主要是因為它是活的疫苗，打到體內後病毒會復活還會複製，讓身體產生對病毒的免疫，但愛滋患者原本就免疫不全，要打牛痘防制風險較高，因而針對猴痘防制有了二代疫苗問世，其不但價格昂貴，病毒仍為活的，只是打到體內不會再繁殖。

他認為，目前國內猴痘疫苗資源有限，加上疫情傳播仍是親密接觸才會傳染，只要疫調有接觸史再接種即可，加上該疫苗是連有接觸史後有症狀再接種仍有效，民眾不應恐慌。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市目前無猴痘疫情，因其傳播對象具侷限性，以親密接觸的人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿泡等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動完整告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

衛生局指出，疾管署針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，台中市統計10日至14日止，台中市合約醫院已完成接種意願登記的民眾為2405人。