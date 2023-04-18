立法院今三讀通過《兵役法》第44條條文修正草案，修法重點在使服現役10年以上亡故官兵的遺族，取得比照國軍退除役官兵遺眷資格，由輔導會依政府相關法令妥善照顧。國民黨立委林為洲表示，國軍犧牲家庭奉獻給台灣國家應該有責任把家庭照顧好。

立法院外交及國防委員會3月27日初審通過「兵役法第44條條文修正草案」，並於今日立法院院會三讀通過修正案；修法重點為過去服役10年以上未及退伍除役前，即不幸因病或意外等死亡者，因無法取得退除役官兵輔導條例所定「退除役官兵」資格，其遺族無法受國家照顧，考量官兵對國家的實際貢獻，其遺族將比照國軍退除役官兵遺眷受到同等照顧。

林為洲指出，現行服現役10年以上依法退伍除役官兵，可向退輔會申請核認為第一類退除役官兵，取得榮民身份，享有各項服務與照顧；反之，惟服現役10年以上未及退伍除役前，即不幸因病或意外等死亡者，因無法取得國軍退除役官兵輔導條例所定「退除役官兵」資格，其遺族也無法受照顧。

林為洲表示，此規定很不平等，因此提案修法，增訂曾服現役10年以上死亡官兵之遺族，得比照國軍退除役官兵遺眷，由政府依相關法令妥善照顧。

林為洲指出，為使本次修正施行前已服現役10年以上死亡官兵遺族也可同受照顧，增訂溯及適用的規定；國軍弟兄姊妹，犧牲家庭、犧牲青春，保家衛國，貫徹信念，國家應該有責任把國軍及其家眷照顧好。