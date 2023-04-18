目前市場上有許多與資安結合的WiFi設備，但小型企業和家庭辦公等客群往往難以找到簡單、快速、安全且易於管理和具經濟高效的網路管理設備。SCR 50AXE以經濟實惠的價格將小型企業對網路的需求都集中在單一設備中，讓小型企業能更便利的使用。

兆勤表示，SCR 50AXE在產品設計上優先考量安全性，提供了絕佳的資安防護功能，且無需任何額外的訂閱或授權費用。內建全面的威脅管理功能有助於保護小型企業免受勒索軟體、惡意軟體、郵件詐欺、網路釣魚、駭客入侵與利用和其他的攻擊。使用信譽技術可降低設備的運算能力，進而提供更佳的效能。

兆勤Gateway事業總處資深協理蔡明見表示，在網路安全和管理方面，小型企業市場經常被忽視，因此兆勤很自豪能夠提供一種經濟實惠的解決方案，將兩者的優點結合在單一設備中。SCR 50AXE是小型企業的完美解決方案，結合了絕佳的安全防護、超高速WiFi網路和雲端管理，在保有安全性或品質的情況下，仍然能簡化網路管理。

此外，SCR 50AXE建立於雲端原生架構，能夠透過Zyxel的Nebula雲端平台進行雲端管理，使用Nebula APP，客戶只需點擊幾下即可完成SCR 50AXE設定，並同步WiFi名稱給所有的網路，包括路由器和任何其他的無線基地台，該APP可讓用戶透過單一管理平台從任何地方隨時管理他們的網路連線和安全性，並迅速地接收其網路安全狀況的最新視圖。