●調研單位CFRA Research認為，美股出現拉鋸，一方是經濟成長出現孱弱跡象，認為聯準會將很快結束升息的樂觀派。同時，另一方是認為經濟成長仍有韌性，聯準會還是會繼續升息，同時美國利率長時間都應該會維持在高檔區。

●華爾街知名空頭分析師之一、摩根士丹利的Michael Wilson表示，標普500會上漲因為僅是由少數幾檔所推動，如果公債殖利率上揚，標普500有機會跌至新低。同時，聯準會應該也不會像外界預期般，盡快會停止升息。

●摩根大通指出，美股投資人應該要小心操作，因為即使經濟出現最溫和的衰退現象，也可能讓美股下修至少15%。所以，像是3個月或者6個月等短期公債的殖利率都超過5%，都比投資那些估值高，風險也高的股票穩當。

●根據美國銀行查訪，大多數固定收益投資專家認為，聯準會將被迫接受高於目標價2%的通膨。有近7成受訪者覺得，若聯準會要避免經濟衰退，應該要接受通膨為2%至3%。

●Horizon Investment Services表示，近期影響美股的主要因素之一，就是企業最新出爐的財報，投資人在進場前會先看公司獲利狀況如何。上個月陸續發生的美國銀行業者倒閉情況，可能會讓美國經濟加速破底。