海南離島免稅市場今年持續回暖。據海口海關17日發佈資料顯示，首季海口海關共監管離島免稅購物金額為169億元（人民幣，下同），年增率14.6％。購物旅客224萬人次，也成長增長27.2％，合計免稅品銷售1968萬件。作為海南旅遊消費的金字招牌，海南官方提出2023年離島免稅購物銷售額要突破800億元。

根據中新網報導，去年第4季以來，海南離島免稅迎來諸多新變化，包含新增更多實體。繼2022年10月底全球最大的單體免稅店——海口國際免稅城開業後，位於海南萬寧的王府井國際免稅港於4月正式營業，成為海南島的第12家離島免稅店。

此外，大陸國內航線郵輪旅客參與離島免稅購物試點落地。從2022年底，乘坐招商局維京郵輪公司營運的深圳—三亞—深圳郵輪航線的旅客也可享受離島免稅購物政策。而從4月1日起，海南離島旅客免稅購物增加「擔保即提」與「即購即提」兩種提貨方式可以選擇。