一戶住家日前被發現門口鐵門中，右邊的門板被「另開一扇小門」，目擊者認為是多此一舉，網友笑說「可能大門鑰匙不見了」、「小人走小門」、「三門及第」；不過有專業網友認為，照片中可見該門下方的門框未固定，因此有水泥塊擋住，也有人會使用門栓，但多數屋主認為太費事，常會直接另開小門。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處住家門口的鐵門被發現在原本的門板上「另開一道小門」，該小門幾乎佔原本門的8成，疑似是被切割出，還另外裝上門鎖與門把，原PO認為屋主不使用大門，用小門是多此一舉，問其他網友此舉用意為何？引起討論。

一戶住家日前被發現門口鐵門中，右邊一扇門被「另開一扇小門」，目擊者認為是多此一舉，專業網友認為該門下方的門框未固定，屋主才會選擇此法。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

不少網友留言笑說「可能大的門鑰匙不見了」、「大人走大門，小人走小門的概念」、「忍術障眼法之術」、「可能是出租用，為了鑰匙管理問題」、「給狗進出的」、「三門及第」、「其實只是大門的鎖壞了」、「旁邊的雙開門是裝飾用，俗稱障眼法防盜門，小偷想闖空門怎麼撬都開不了」、「脫褲子放屁」。

不過也有網友提出見解，他說該大門因下襬無門框，所以下方得用門栓固定，照片中門框下方有用水泥門擋插住門栓固定，屋主若開大門就必須把下面門栓拔出，不少屋主會認為太費事，選擇把其中一扇門當成門框，另開小門便利進出，「也因爲下襬無門框的大門只靠左右絞鏈固定，開來開去容易變形！」