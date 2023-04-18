中南部水情告急，急需一波春雨，氣象專家賈新興表示，周三台灣位於鋒面前緣，午後開始有西北雨，周三深夜至周四鋒面影響，全台有雨，且好消息是，周五水氣還在，下雨時間可能再增加一天，降雨從2天延長到3天。

賈新興指出，19日下午台中以南轉局部短暫雨，20、21日鋒面影響，全台有雨。(翻攝自賈新興YouTube)

氣象局指出，今天各地多雲到晴，西半部高溫30至33度，南部近山高溫飆36度，賈新興在YouTube表示，周三（19日）午後開始台中以南轉局部短暫雨，周三深夜至周四（20日）受到鋒面影響，全台有雨，其中苗栗以南有陣雨或雷雨，東部局部短暫雨。

賈新興說道，好消息是原本預測是周三、周四鋒面影響，但最新預測指出周五（21日）鋒面水氣還在台灣，下雨時間可能再增加一天。周五西半部有陣雨或雷雨，東部有局部短暫雨。周六（22日）清晨台南、高雄有雨，午後台中以南局部短暫陣雨。

賈新興表示，周日、下周一（23、24日）西半部局部短暫雨，下周二（25日）微弱鋒面通過，彰化以北及東部有局部短暫雨。根據長期資料顯示，4月底到5月初環境穩定，不利降雨，5月26日至6月1日轉為午後降雨天氣型態，預估有利梅雨的環境會在6月5日前後建立。