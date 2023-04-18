NBA季中錦標賽將於2023-24球季開打，預計今年12月初就會出現首屆冠軍，美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）18日報導，冠軍隊每位球員將可獲得50萬美元（新台幣1526萬），亞軍20萬美元，止步4強為10萬美元，止步8強有5萬美元。

外界懷疑明星球員是否會認真看待此賽事，女籃WNBA因為球員低薪所以獎金具有誘惑力，但是NBA球員光是菜鳥底薪就有110萬美元，特別是球迷喜歡看的大球星幾乎都是年收4000萬美元，這點獎金無法打動他們，大概只有雙向合約的球員（年薪55萬美元）會被獎金吸引。

聯盟此舉是想號召更多票房和關注度，但球迷在網路諷刺寫道：「大家看到球員多拿50萬元，肯定會為此振奮不已。」「至少會比明星賽好看。」籃網湯瑪斯（Cam Thomas）本季因為在鏡頭前說了一句「我不是同性戀」，遭到聯盟重罰4萬美元，這個罰款和獎金的比例也可能令球員心寒。

季中錦標賽讓30支球隊區分成6組，每組5支球隊各打4場預賽，最後讓第1名球隊晉級，再加上兩支外卡球隊，總計8隊來打單淘汰賽。4強賽和冠軍戰是在第三方賽場進行，雙方都不會有主場優勢。因應錦標賽的賽程，新球季的例行賽只預先安排80場（預賽也包含在例行賽），剩餘2場在錦標賽結束後才補上，所以還是82場，但是打到冠軍戰的兩支球隊等於有83場例行賽（冠軍賽不列入戰績）。