周一泛歐Stoxx 600指數收在持平，僅小跌0.07點或0.01%，為466.84點，仍維持在近一年高點附近。藍籌的Stoxx 50指數跌0.1%，仍接近在近22年峰值附近。

荷蘭重要晶片設備商艾司摩爾(ASML)大跌4.0%，報582.3歐元；更廣泛的科技股指數下跌1.1%。

據台灣當地媒體報導，台積電已經下調了2023年的資本支出預期；而艾司摩爾是台積電的重要供應商。

相關的半導體股全面下挫，ASM國際、貝思半導體、半導體化學供應商愛思強(Aixtron)皆下跌在0.9%至3%之間。

在上周上漲近4%的銀行股，周一則下跌1.4%。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick指出，金融股有些下滑，但是這只是正常的獲利回吐。

在美國大行上周公布樂觀業績之後，投資人開始對銀行股產生信心。得益於利率上升和銀行系統壓力獲得紓解，摩根大通、花旗、富國銀行上周公布了超出預期的業績。

市場現在正等待高盛、摩根士丹利、美國銀行公布財報。

在經歷瑞信風暴和消除不確定性之後，歐洲股市今年以來仍上漲了約10%，高於標普500的上漲7.5%。

在個別股票方面，日本Sega同意以7.06億歐元收購憤怒鳥製造商之後，該遊戲製造商Rovio大漲18%，報9.2歐元。

支付供應商Worldline和Nexi分別上漲2.2%和1.4%；此前支付競爭同業Network International稱，已收到一財團聯盟的收購報價。

英國工程公司John Wood集團上漲6.7%；稍早該公司與Apollo管理進行接觸，並讓Apollo的收購報價提高到16.6億英鎊。