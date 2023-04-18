北市一名中年男子11日晚間到女兒位在承德路的住處，希望能要見一面，但因男子多次使用暴力，女兒無論如何都不願開門，男子竟憑藉酒意，持刀威脅大樓管理員，喝令幫忙聯繫他女兒，管理員報案，警方立即派遣優勢警力，迅速以鋼叉、警盾及辣椒水壓制犯嫌，訊後依違反保護令、妨害自由、恐嚇等罪移送法辦。

北市大同警分局11日晚上10時許，接獲民眾報案，指稱男子酒醉要求管理員開門，讓他見女兒一面，但女兒因從小沒有住在一起，兩人感情不睦，男子多次遭暴力對待，已向法院聲請保護令，但案發當天男子竟持刀要見女兒。

警方接獲大樓管理員報案，立刻以鋼叉隔開男子，壓制在地上，女兒早已嚇得躲在屋內，不願出門勸誡父親，警方將違反保護令等罪移送法辦，並建請地檢署依法聲押，並呼籲，遇有家庭糾紛問題，應和平理性處理，勿使用暴力行為。

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