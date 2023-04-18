據中新網引述廈門出入境邊防檢查總站17日揭露，截至4月17日0時，兩岸「小三通」客運航線復航百日之後，累計驗放客輪近600艘次，查驗出入境旅客4.95萬餘人次，開通「兩岸生命救助綠色通道」5次。

其中，4月1日，兩岸「小三通」客運航線累計查驗出入境旅客突破2000人次，創下復航以來單日客流峰值。

據了解，從4月16日17時30分，146名旅客搭乘「新五緣」輪，經廈金航線抵達廈門五通客運碼頭後，。至此廈金航線複航滿100天。當天該航線營運12個航次，運送旅客近1700人次，分別較今年1月7日復航當日增長約5倍、18倍。

「現在感覺非常方便，時間也更自由了，這三個月來來回回走了七八趟，希望今後可以繼續加密班次。」經常搭乘廈金航線往返兩岸的陳姓台商表示，對全面恢復兩岸「小三通」和兩岸民眾正常交流往來充滿期待。

此外，1月7日以來，廈金、「兩馬」（福州馬尾—馬祖）、泉（州）金（門）、福州連江黃岐—馬祖等4條兩岸「小三通」客運航線相繼復航。最初這些航線從僅限金門、馬祖地區民眾及當地大陸配偶搭乘，到3月25日開始擴大至所有台灣民眾及大陸配偶往來中轉，航線也由每週26個航次增加至最多118個航次。