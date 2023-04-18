知名好萊塢巨星「殺神」基努李維（Keanu Reeves）出道多年，演過不少經典電影，外型英俊的他私下低調，經常默默行善，他的暖舉也被封為好萊塢暖男男神。近日，他與小 9 歲的藝術家亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）一同現身時尚活動，感情甜蜜的兩人在鏡頭前當眾熱吻，閃翻一票網友。

基努李維近日和女友亞莉珊卓葛蘭特出席洛杉磯「當代藝術美術館」（MOCA）的活動，只見基努李維穿著合身黑西裝，頂著招牌長髮和帥氣鬍子現身，而女友亞莉珊卓葛蘭特則身穿一襲大紅色碎花禮服，感情甜蜜的兩人更在鏡頭前擁吻，大方放閃的模樣令人羨慕不已。

“It's always wonderful to get to know women, with the mystery and the joy and the depth. If you can make a woman laugh, you're seeing the most beautiful thing on God 's Earth.” 🥰😘❤️



Keanu Reeves and Alexandra Grant attend MOCA Gala 2023 pic.twitter.com/syEW6BZcUS — keanureevesfanpage.tr (@keanureevesfptr) April 16, 2023

其實，最近基努李維接受美國《時人》雜誌（People）訪問，談到最近一次的幸福時刻，他主動說起幾天前和「愛人」的床事：「我們躺在床上，兩個人緊密連結。我們笑得很開心，感覺非常好。在一起真是棒極了。」可看出本人非常滿意目前的生活，但不少影迷卻是頗受驚嚇，紛紛表示不敢相信這是李維本人。

事實上，現年57歲的基努李維，雖然受到全球影迷的喜愛，可惜卻在私下感情生活方面，令人相當鼻酸，1999年，他的前女友珍妮佛賽姆（Jennifer Syme），曾為他懷上一名女兒，卻在8個月大時不幸流產，令兩人傷心欲絕。而後珍妮佛賽姆傳聞因自責得到憂鬱症，兩人最終分手又復合，接著2001年，珍妮佛賽姆在洛杉磯因車禍離世，自此，基努李維單身超過20年，令人唏噓。