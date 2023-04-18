我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化，上個月於巴西不幸墜樓身亡，引發議論，除遺孀寫信給外交部長吳釗燮質疑丈夫生前遭辦事處長馮光中霸凌外，王之化遺孀的姊姊不滿馮事後宣稱王有憂鬱症，汙衊從事外交工作30年的王之化，18日在國民黨北市議員應曉薇、前總統府副祕書長羅智強陪同下到台北地檢署告發馮光中涉嫌霸凌、加重誹謗，請求檢察官介入調查本案，早日還王之化清白。

巴西外交官之死不單純？家屬告辦事處長霸凌及誹謗（陳志賢攝）

王之化遺孀的姊姊說，馮在第一時間跟巴西警方做筆錄時說王之化在台灣去看過3家精神科醫院，指王有憂鬱症，可是事後證明是沒有的，馮故意導向憂鬱自殺，還霸凌致王身心俱疲輕生。

羅智強說，接連有外交官以死明志，對優秀外交同仁是非常大的打擊，希望外交部不要官官相護，之前蘇啟誠，現在王之化，看了非常痛心，請外交部至少做一件事情，請馮出來面對並負起責任。

應曉薇說，家屬忍無可忍才會來提告，事發一個多月，看不到外交部調查結果，希望檢調早日還家屬跟王之化清白，但馮至今一句連道歉都沒有。

王之化3月10日從16樓墜樓身亡，遺孀俞惠敏日前撰寫公開信給外交部長吳釗燮，質疑丈夫生前遭霸凌，死因不單純。臉書粉專爆料王之化去年7月被派到聖保羅辦事處，疑因不願草率核銷近40萬美元（約台幣1220萬元）的官邸修繕費，遭馮挾怨報復，導致王一度錄音明志。

針對本案，外交部表示，外交部相當悲痛，對於王之化生前不願草率核銷鉅額官邸修繕費遭挾怨報復一事，外交部說，王是去年7月到任，但修繕案在去年6月就已結案，王沒有經手這個案子，外交部已派政風處人員前往巴西調查，調查報告需要一個月才會出爐。

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