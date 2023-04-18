家中閒置但仍可使用的物品，該何去何從？為讓閒置物品延續新生命，新竹市政府環保局今年規畫辦理4場「免廢市集」，首場於22日下午在大湳雅公園登場，現場還有清大學生與志工組成的「維修聊天室」，免費幫你修理3C與家電。

市府表示，免廢市集採取「不用交換、不用金錢」的「免費分享」的方式，邀請大家帶著舊家電、3C用品來擺攤，分享不用品或二手物。今年更有清大學生與志工組織的「維修聊天室」到活動現場，歡迎民眾將家中壞掉的家電、3C帶來免費維修，用最實際的「以修代購」行動來減少垃圾。

環保局長江盛任表示，今年推出各類型有趣的環保活動讓民眾參加，例如首場「免費市集」活動有精彩的太鼓表演、聽故事拿繪本、環保短劇表演，歡迎民眾揪親朋好友一起擺攤、一起尋寶，在公園綠地、音樂飛揚中，體驗快樂做環保的樂趣，一起「免廢、免費」愛地球。

江盛任指出，民眾常對家中使用不到的物品不知如何處理感到困擾，環保局與新竹市免廢市集社團合作，於大湳雅公園舉辦「免廢市集」活動，用「免費分享」的方式，提供不用品的最佳去處，讓家中沉寂已久的物品，找到新主人，同時減少產生垃圾量。

環保局說明，免廢市集參加方式，民眾攜帶家中整理出來的不用品或二手物，以及自備野餐墊，於市集當日帶來現場擺攤即可，不需事先報名，每場前30個攤位可獲得派對餐飲1份。

攤主須先到市集服務台領取派對餐飲和攤主圍裙，穿上攤主圍裙以利尋寶民眾識別詢問，若家中沒有野餐墊，可於市集服務台借用，餐墊和攤主圍裙用後歸還，環保局會進行清潔消毒後，於下次市集循環使用。

大魯閣湳雅廣場店長許耀懋表示，免廢市集是全家可以一起樂在其中的家庭時光，為響應市府辦理的首場活動，將號召會員提前報名、一起擺攤，前100名報名參加的會員可獲得大魯閣湳雅廣場專屬好禮，包含200元餐飲抵用券及當日餐點、當日免費停車優惠。會員可關注大魯閣臉書粉絲頁報名訊息，報名至4月20日或100名額滿為止。

「免廢市集‧野餐派對＠新竹市」辦理地點於大湳雅公園走道兩側，辦理日期有4月22日、5月20日、9月16日、10月21日的下午1時30分至5時30分，市集日期可能因天候等因素異動，請查詢新竹市環境保護局資源回收網掌握最新資訊。