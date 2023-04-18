分析師指出，在店頭市場持續緩步推升下，近期指數雖然面臨萬六關卡，股價往上推升空間有限下，但預期整體市場環境仍偏向樂觀，指數若維持在5日線之上，未出現帶量長黑跌破，盤面多方仍就占優勢。台股今日有量增的跡象，軍工前景仍樂觀，不過短線漲多，持有的投資人不妨先獲利了結一次。

盤面上，台積電開低，早盤跌幅約1%左右；軍工概念股持續high，和成(1810)率先飆鎖漲停27.7元、寶一(8222)大漲逾5%、雷虎(8033)漲幅也在2%左右；電力供應概念股成為多頭追逐的焦點；力麗(1444)昨日爆量，今日再度拉高，漲幅達5.4%、台汽電(8926)挾著台電強韌電網計劃題材，股價強漲5%；樂事綠能(1529)漲幅也在5%以上；華星光(4979)開高後直攻漲停板59.2元鎖住。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，上週台股持續面臨萬六關卡的反壓，加上晶圓龍頭大廠法說將於本週登場，市場觀望氣氛濃厚，不過指數持續位於均線之上且底部不斷墊高，若量能可再提升仍有機會突破，惟短期景氣回升有限、指標大廠20日法說前買盤觀望，後續美國超級財報週科技股的獲利亦將影響台股指數表現。

廖炳焜說明，4月以來之前漲多的科技股明顯出現回檔，特別是受到半導體類股拖累，截至上週五電子指數下跌1.1%，相較之下，金融與傳產類股本月來漲幅皆超過2.5%，不過中長期而言，隨著AI人工智慧的需求蓬勃發展，並看好電子業庫存問題可望於下半年逐漸緩解，將有助於電子產業重回成長。