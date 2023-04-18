高雄兒少安置機構慈暉關懷學園遭踢爆違反人權，多名院生及離職員工投訴機構設立恐怖「VIP」禁閉室。（林智鴻提供）

高雄兒少機構設恐怖「VIP」禁閉室，前員工爆：全天候監控毫無隱私。

高雄兒少安置機構慈暉關懷學園遭踢爆違反人權，多名院生及離職員工投訴機構設立恐怖「VIP」禁閉室，還隨時透過監視器監控動態，睡覺、脫衣全都錄，還血汗壓榨院生製作、販售黑心糕點。接獲爆料的高市議員林智鴻強烈要求有關單位，立即主動偵辦調查該機構違反人權管理情事。

離職員工S證稱，該機構共有2間「禁閉室」，為廁所改建，室內通風不良，除了環境髒亂、廁所排水不良，平日只要院生犯錯，即會遭幹部以「住VIP」或「套房」名義進行監禁，曾有院生遭禁閉2周到1個月，現在仍有1名智能障礙院生正遭拘禁於禁閉室。

離職員工S更稱，除「VIP禁閉室」監禁，機構內包括院生房舍私人空間都是監視器，隨時監控院生動態，在房間睡覺毫無隱私，甚至機構幹部曾對院生進行脫衣檢查，完全無視院生人權。

另外，前院生Y則爆料，該機構以籌措經費為由，以安置院生名義成立蘋果綠烘焙坊，但環境髒亂衛生堪慮，食品材料保存環境不佳，常有犬隻出入，甚至使用過期食材製作產品，過期包裝則換標繼續賣。

前院生Y則爆料，該機構以籌措經費為由，以安置院生名義成立蘋果綠烘焙坊，但環境髒亂衛生堪慮，食品材料保存環境不佳，常有犬隻出入。（林智鴻提供）

院生A也指出，機構常逼迫院生熬夜超時工作，前年中秋節為趕製月餅訂單，有院生曾被逼連續製作糕點40小時，去年中秋節更有院生熬夜失神，導致手指遭機械切斷。去年11月疫情期間，甚至要求確診院生支援趕製訂單，血汗壓榨、罔顧食品衛生把關。

林智鴻表示，鳳山慈暉關懷學園是高雄地區唯一受到法院委託安置輔導少年的安置機構，高市府社會局並長期協助媒介企業等各界資源協助，卻發生不當管教情事。他呼籲，有關機關責無旁貸，應立即展開全面調查，保障院生權益，還社會各界公道。

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