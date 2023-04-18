香港女網友分享，搭地鐵看到一位老伯疑似在偷看穿短裙的女乘客，讓她氣得發文公審說「每到夏天就是色狼出沒的時候」，並提醒女生搭車要小心，引起網友熱烈討論，不少網友看了照片直呼，看一眼就要被公審，男生以後上街乾脆都蒙眼好了。

根據《香港01》報導，一名香港女網友在臉書社團「沙田之友」上分享，一到夏天就是「鹹濕佬（色狼）」出沒的時候，她表示搭地鐵的時候，有一位女乘客的腿又細又長，結果一名穿著條紋上衣的老伯從等等開始到上車，都一直盯著那位女乘客看，讓原PO忍不住發文公審，並提醒女生搭地鐵要注意自身安全。

從照片中可見，老伯站在地鐵的車門口，頭稍微有些偏向右邊，疑似是看著靠在車門旁邊，穿著短裙露出美腿的女乘客。

貼文引起網友討論，但不少人吐槽說看一眼就是色狼，這未免有失偏頗，「男生以後上車只能盯著同性看了」、「乾脆讓男生上街都蒙住眼睛算了」。而原PO被網友們群起圍攻後，也把文章刪掉了，不過仍有許多人將截圖發在網路上討論。