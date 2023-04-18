法務部行政執行署宜蘭分署分署長吳廣莉表示，將自今年起強化基隆區欠繳稅費罰鍰等案件的車輛查封拖吊，並就後續車輛的保管事宜，17日與基隆市稅務局共同拜會基隆市警察局。

宜蘭分署表示，以往受限於人力不足及時效等方面，基隆區在欠繳稅費罰鍰案件的車輛案件處理上，一直有著相當的限制。但自今年起，分署強化基隆區的人力，並於基隆市交通處合作，透過基隆市內1925個公有停車格的收費資料，即時進行勾稽比對上傳，能夠做到即時查察欠稅欠費車輛的資訊，並進行車輛的查封、拖吊及保管等事宜。

行政執行署宜蘭分署長吳廣莉（左2）拜會基隆市警察局，就後續欠繳稅費車輛的保管洽談。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

宜蘭分署指出，以基隆市來說一年牌照稅應稅車輛有12萬輛之譜，平均每年都有1％的欠稅車輛，希望透過加強查察欠稅、欠費車輛的查察，達成民眾積極繳稅、費的目的。

不過由於宜蘭分署在基隆並沒有相對應的停車空間，因此17日在分署長吳廣莉、行政執行官鄧順生會同基隆市稅務局稅務管理科科長陳彩雲，拜會基隆市警察局，吳廣莉就查封車輛拖吊及保管事宜，與警察局局長張樹德進行業務聯繫。

基隆市警局表示，目前基隆市相關的停車空間不多，但允諾將協助宜蘭分署提供查扣車輛的保管停放空間，以強化欠稅欠費車輛的查扣。

吳廣莉感謝基隆市警察局鼎力協助，解決無處停放查封車輛之困難後，相信未來當能有效提升民眾自繳率，共同追求公權力之實現！