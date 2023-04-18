台南市建興國中校舍「紅樓」昔為日據時期的原南門尋常小學，是日本人就讀的小學，二戰光復後，長達23年作為台南市政府辦公廳舍，迄已有104年歷史，為延續保存這棟歷史建築，今天啟動修復，2年後完工。

建興國中歷史建築原南門尋常小學校舍今天由市長黃偉哲、立委林俊憲、建興國中校長陳建和及多名議員敲槌下，宣告開工，工程預算經費共計1.19億元，文化部補助6成，南市府負擔4成，2025年完工，將力求修復為1919年的建築樣貌。

黃偉哲表示，這棟百年建築物紅樓曾擔任過台南市政府官署，也擔任過尋常小學校，從教育先鋒到執掌台南市政的最高官署，現在成為台南首屈一指的國民中學之一，讓人感受到歷史洪流，也讓人看到建興國中紅樓優越之處，這棟建築物歷經地震等考驗，依然屹立不搖，值得在整修後，成為台南市歷史、文化指標建築物，也成為學校的精神指標。

建興國中校長陳建和說，這棟紅樓建於1919年、長120公尺，是國內日式單一建築最長的建築，由於年代久遠，許多磚瓦都已破損，也有些磚頭被漆上紅漆，這次透過整修，要將整棟建築物恢復成1919年的樣貌。