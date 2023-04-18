國民黨桃園市議員17日在文化局工作報告質疑桃園圖書館業務多項排名不佳，民進黨議員今反駁，8年來購書預算從5300萬提高到1.39億，圖書館增加16座，藏書也成長2倍，前市長鄭文燦還獲得教育部圖書貢獻「地方首長獎」，斥藍營忽視過去8年鄭文燦對於圖書館業務用心，呼籲站在「巨人肩膀」上的張市府持續精進。

議員王珮毓指出，根據國立公共訊資圖書館統計數據，2014年升格前桃園縣購書預算，包含電子書約只有5300萬元。升格後，2020年達到1.2億元，2021年更提升到1.39億元，逐年增加購書預算，以充實館藏。此外，2014年升格前桃園只有20座圖書館分館，升格後八年內共興建了15座圖書分館，以及1座圖書總館。

議員黃瓊慧表示，桃園市立圖書館新總館，即是前市長鄭文燦創新推動複合式理念，在總館加入了電影院、文創商城及主題餐廳，以滿足市民多元文化及休閒娛樂需求。該館總樓板面積超過1.4萬坪，是以「生命樹」為設計理念的綠建築，已於去年底開館試營運，廣受讀者喜愛，短短4個月參訪人次已經突破百萬，張善政市府應基於圖書總館的成功基礎，思考更多優質活動提升全市閱讀習慣。

議員魏筠提到，升格前2014年桃園縣藏書及非書資料量為200萬本，2021年已經達到442萬本，成長超過2倍以上，此外，全年度圖書資訊借閱人次也從74萬提升至163萬，成長幅度高於2倍。鄭文燦前市長任內，更開通了「甲地借乙地還書」的通借通還服務，桃園市更在109年與新北市合作，促成兩市通還的跨域服務、111年加入苗栗縣圖書館，啟用桃竹竹苗一證通服務。鄭文燦對圖書館貢獻獲中央肯定，在位期間，因深耕圖書館業務，大力投入圖書館事業，也榮獲2021年第一屆教育部圖書館事業貢獻獎「地方首長獎」。

幹事長彭俊豪談到，現在張善政團隊推動圖書館業務是建立在鄭文燦打下的優質根基，今年7月1日起圖書館業務即將移撥到教育局，質疑人力、預算、規模是否會改變，此外，張善政市長上任後大動作業務移轉是否是因人設事。彭議員提到市府應全力推動並提升桃園市民閱讀習慣，優質政策一定要延續，鄭文燦8年努力不可忽視，共同監督市政以市民利益為優先，才是市民所樂見的。