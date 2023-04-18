經濟部擬祭新版「限溫令」，用餐時段餐廳、旅館冷氣溫度需控制在23度上下，遭在野黨立委批評，政府是假「限溫令」之名，行「限電令」之實；對此，民進黨立委洪申翰表示，這原是美事一樁，廠商得到節能輔導跟設備，減少能源支出；顧客可以有適溫的消費環境，但很遺憾，竟被扭曲成「限電令」。

洪申翰指出，在國際上，他可以打包票，幾乎所有國家的能源與淨零政策，都是將「節能」視為第一順位，所以節能也被冠上First-fuel之名，「為什麼？因為節能做得好，發電端就能減少負擔，減少汙染與碳排。」

民進黨籍立委洪申翰。（本報資料照）

洪申翰表示，在2013年，當時的經濟部就已經規範，20類營業場所「室內冷氣溫度限值26度」，也就是說，這類「限溫令」，是從馬英九執政時期就已經開始實施的做法，並不是民進黨上台後才有。

洪申翰指出，新興的科學研究，認為即便在有食物熱源的用餐時段，將室度設定在23度上下，也還是對人體是舒適，這並不是不合理的溫度，他當然清楚，藍白營這番言論，念茲在茲的就是「核電」，但他提醒，不管對於核電的立場為何，都該優先節能，國際皆然。

洪申翰表示，現在或未來幾年的電力供應，從數字讓來看，因還有很多再生能源與燃氣電廠會陸續上線，就算扣掉將除役下線的大型機組，也是新建多於除役，並無匱乏。

洪申翰重申，為了特定的能源主張，要把最該優先的節能打成「限電」，讓民眾對節電誤會反感，這是絕對是錯誤的，連最基本節能都要扭曲的政黨，以後就別誇誇其談「淨零排放」了。