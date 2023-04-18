AP(智慧型手機處理器)市場競爭激烈，隨高通採取更積極的產品定價策略以提升市占率及擴大營收規模，並去化晶圓銀行(wafer bank)中高築的庫存，這使得聯發科正面臨ASP壓力攀升且5G和4G智慧型手機市占率皆加速流失，接下來聯發科與高通在5G及4G市場競爭勢必會加劇。

造成聯發科營運有壓的最主要原因之一，即大陸智慧型手機需求復甦自今年疫情解封至今仍不如預期。法人預估，聯發科今年智慧型手機晶片出貨量為3.5-4.0億顆(5G為1.35~1.40億顆、4G為2.3~2.4億顆)，較前次預估之4.0~4.3億顆(5G為1.5~1.6億顆、4G為2.5~2.7億顆)下修10-13%，且較2022年出貨量低20~25%。

法人也點出，聯發科非智慧型手機業務難以抵銷智慧型手機之疲弱需求，近期觀察到TV SoC和Wi-Fi需求儘管稍有復甦，但預期未來數月PMIC(電源管理IC)需求將持平，因此，推估聯發科2023年非智慧型手機業務將難以抵銷智慧型手機之疲弱需求及ASP下滑。