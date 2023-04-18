●美國財政部數據顯示，中國大陸已經連續第7個月減持美債，2月減持106億美元，持有水位降至8488億美元，是2010年5月以來最低。中國大陸仍然是持有美債第2多國家，日本排行第1，持有水位1.082兆美元，也低於前個月的1.104兆美元。

●美國前財長桑默斯（Larry Summers）認為，美國經濟1年內進入衰退的可能性是70%。不過，現任財長葉倫卻強調，美國經濟可以避免步入衰退階段。目前擔任哈佛大學教授的桑默斯指出，聯準會貨幣政策成效太慢，經濟下行風險升溫。葉倫卻指出，銀行業的危機將幫助聯準會對抗高通膨，放慢升息步調下，有利經濟避免陷入衰退階段。

●全美住宅建築商業協會（NAHB）最新數據顯示，美國4月NAHB房屋市場指數為45，建商信心指數連4個月成長，至於市場預估值，以及前1個月均為44。

●美國經濟數據表現不差，市場臆測聯準會5月升息可能性增加，美元匯價指數上揚0.41%。匯銀人士認為，利率期貨盤指出，美國5月升息可能性已升至88%，14日則為78%，至於降息臆測時間，已由9月延至11月。

●美元走強，國際油價下滑2%，創1個月以來最大跌幅。紐約期油低點曾來到每桶80.47美元，跌幅達2.48%，收80.83美元，跌1.69美元或2.05%。倫敦布蘭特期油每桶收84.76美元，也跌1.55美元或1.8%。

●6月黃金期貨COMEX跌0.44%，每盎司為2007美元，盤中一度跌破2000美元大關。至於8月黃金期貨COMEX也跌0.43%，每盎司為2025.7美元。而現貨黃金一度下跌超過1%，或者下跌超過20美元，接連跌破2000以及1990美元兩個整數關卡。

●加密貨幣走低，市值最大的比特幣大跌近3%，失守3萬美元大關，暫時掉到去年6月以來所創的10個月高點之下。第二大的以太坊跌1%，仍站穩2000美元上方，在8個月高點附近。上周，比特幣與以太坊周線分別上漲8%和12%。