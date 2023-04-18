在音樂裡沒有隔閡、沒有距離，來自海內外優秀的青年二胡演奏家，將以年輕之姿，精湛演繹，前來臺北市立國樂團構築的一流舞臺「第30屆臺北市民族器樂大賽」一較高下，海內外評審名家與臺灣組優勝者也將齊聚臺北中山堂，帶來精彩動人的二胡饗宴。

本屆器樂大賽迎來多達79位全球頂尖的二胡青年好手參賽，經過初賽的激烈競爭，臺灣組及大陸與海外組分別選出6位進入複賽，臺灣組並將在4月20日的複賽評選出三位優勝者，參與北市國4月22日（六）在臺北市中山堂中正廳「弦悅—二胡名家之夜」音樂會演出。

音樂會帶來二胡音樂多元風格

二胡有母語，也有外來語，兩者都不可廢，「第30屆臺北市民族器樂大賽」關關考驗嚴峻，有過往傳統樂曲跟演奏技巧等「二胡母語」；也有外來當代可供二胡借鑑的各類音樂跟養分，這場音樂會也正是不同二胡風格的音樂薈萃，樂迷可以感受不同時代呈現的二胡多重宇宙。

北市國精心安排演出曲目，包括劉天華二胡十大名曲、劉學軒《第二二胡協奏曲》的第一樂章；北市國委託王辰威創作，世界首演的二胡協奏曲《臺北風華》；孫文明《流波曲》、何占豪、陳鋼（何占豪編配）的《梁山伯與祝英臺》二胡協奏曲（選段）以及劉文金《長城隨想》二胡協奏曲的第三、四樂章。上述有些曲目只演出部分經典樂章，彷彿華麗的鑽級選粹，就能讓樂迷一窺這些經典名曲的高深、動人之處。

音樂會名家齊聚，擔任二胡獨奏的名家包括邵琳(左)、高揚(中)以及趙劍華(右)。(圖／臺北市立國樂團提供)

名家齊聚 一展風華

音樂會由北市國榮譽指揮瞿春泉擔綱，新加坡籍的瞿春泉是大陸國家一級指揮，也是臺灣女婿，曾任上海民族樂團常任指揮、新加坡華樂團副總監等，是目前兩岸三地最出色的民樂指揮大師之一。

擔任二胡獨奏的名家包括邵琳、高揚以及趙劍華；其中邵琳是中國二胡演奏家，生於新疆，現居香港。邵琳對演繹作品有自己獨到的見解，演奏既有激情又有內涵，技巧嫺熟，音樂感人而別具一格。高揚是中國胡琴專業委員會副會長兼秘書長，曾在中央音樂學院、中國音樂學院及國立臺南藝術大學等多所大學任教，融傳統與現代技巧為一體，注重音樂美的表現，深具藝術魅力。趙劍華是新加坡華樂團二胡首席，受教於大陸著名已故二胡大師閔惠芬，獲獎無數。趙劍華琴音寬闊，擁有獨特美學，善於以音符創造一個獨特世界。

除了上述名家與北市國合作協奏曲之外，本屆臺北市民族器樂大賽前三名臺灣參賽獲獎者也將上臺一展琴技，在音樂會上留下美好傳承。

「弦悅—二胡名家之夜」音樂會將於4月22日（六）在臺北市中山堂中正廳演出，歡迎樂迷感受一場精彩動人的二胡饗宴。(圖／臺北市立國樂團提供)

臺北市立國樂團廣告