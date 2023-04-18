小兵（薛紀綱）是兒童少年節目主持人，身為金鐘常勝軍的他，出道以來奪下5座獎座，去年更扛下金鐘獎紅毯主持棒，演藝事業備受看好，不過先前健康亮起紅燈，他表示出現脖子腫脹、高燒不退等症狀，由於檢查不出病因，還被醫師質疑罹患愛滋病。

小兵（薛紀綱）日前上節目《醫師好辣》，他表示某天發現脖子腫到跟臉一樣寬，加上出現高燒不退的症狀，便先到診所看醫生，當時診斷出是一般感冒，拿完藥回家服用後便開始休息，沒想到症狀反而更加惡化，便趕緊到醫院掛急診，並做了一連串檢查，沒想到報告一出爐，竟被醫生告知要馬上開刀，嚇得他趕緊打電話告知家人，家人也隨即聯絡醫院主任，不過經主任評估後，則表示先暫緩開刀一事，不過必須馬上住院。

薛紀綱高燒不退住院兩周，由於檢查不出病因，被醫師質疑罹患愛滋病。（圖／醫師好辣 Youtube）

未料這一住就是長達兩個禮拜，小兵（薛紀綱）透露住院時症狀就是脖子腫，外加高燒到40度，即便打退燒針仍然燒燒退退，做了精密檢查也找不到病因，沒想到某天醫生巡房時竟劈頭問他是否有去嫖妓?是否懷疑過罹患愛滋病?他當下反駁絕無此事，但為了保險起見，還是讓醫師做相關精密檢查，好在結果出爐是陰性，不過發燒症狀仍持續2個禮拜，直到病情趨於穩定後，才被告知可以出院。

小兵（薛紀綱）表示出院前曾詢問醫生自己罹患什麼疾病?沒想到竟得到「未查出病因」的答覆，讓他當下相當傻眼，如今更是疑惑表示：「我到現在都不知道，我為什麼去住了兩個多禮拜」。