大陸國家統計局18日發佈今年第1季GDP經濟數據。初步核算，第1季國內生產總值為28兆4997億元人民幣，按不變價格計算年增率達到4.5％，比上年第4季的2.9％多出1.6個百分點。而今年大陸對全年GDP展望要達到5％目標。
回顧去年大陸經濟受到境內疫情爆發與外在環境包含中美衝突與俄烏戰爭等衝擊影響，去年GDP逐季表現4.8％、0.4％、3.9％和2.9％、全年成長3％。
大陸國家統計局18日發佈今年第1季GDP經濟數據。初步核算，第1季國內生產總值為28兆4997億元人民幣，按不變價格計算年增率達到4.5％，比上年第4季的2.9％多出1.6個百分點。而今年大陸對全年GDP展望要達到5％目標。
回顧去年大陸經濟受到境內疫情爆發與外在環境包含中美衝突與俄烏戰爭等衝擊影響，去年GDP逐季表現4.8％、0.4％、3.9％和2.9％、全年成長3％。
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