受到金融、工業類股走揚帶動，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數及那斯達克指數走高，惟人們靜待企業財報及聯準會（Fed）官員對於利率的談話，仍讓盤勢漲幅受限。

道瓊工業平均指數4月17日終場上漲0.3％（100.71點）、收33,987.18點。那斯達克指數上漲0.28％（34.26點）、收12,157.72點。費城半導體指數下跌0.12％（3.77點）、收3,066.68點。

統一投顧指出，雖然聯準會釋出3月會議紀要，官員們一致認為通膨仍高，使聯準會5月預期升息機率攀升，但下半年預防性降息機率亦高，未來總經政策面非全然不利。

產業面上，Google計劃整合人工智慧（AI），生成式AI題材不斷，加上三星減產，有助記憶體買盤增溫，陸系MLCC及DDIC漲價，科技股預期買盤延續。台股技術面多頭架構不變，站上萬六關卡可期。

建議布局趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、記憶體、新能源概念、車電相關、觀光餐飲、航運及軍工。