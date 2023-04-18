旅美台灣作曲家陳可嘉新作《潮生潮落》，描寫她對海洋的想像。（國家交響樂團提供）

受到國家交響樂團和華盛頓表演藝術中心的委託創作，台灣旅美作曲家陳可嘉以海洋為主題，譜寫新作《潮生潮落》，將在台灣時間本周三於美國華府首演。（李欣恬攝）

受到國家交響樂團和華盛頓表演藝術中心和加州Muzik 3 Foundation的委託創作，台灣旅美作曲家陳可嘉以海洋為主題，譜寫新作《潮生潮落》，將在美東時間本周三（19日）於美國華府首演。

《潮生潮落》於美東時間17日下午在馬里蘭大學裡的克拉萊斯．史密斯演藝廳排練。陳可嘉表示，期許這首作品從海洋出發，能和台灣有所連結，同時又能連向世界，「特別是近年因為疫情，海運的延遲帶給世界很大的影響，海洋和每個人息息相關。」

陳可嘉表示，整首作品長度為15分鐘，接受委託創作時，曾和國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾談話，決定以自然為主題，「我思考和自然有關的主題，同時又能搭配這次樂團在美國巡演的曲目，我決定尋找一個台灣人有感、其他國家的人們也能有共鳴的主題，最後選定了海。」

整場音樂會的其他曲目如：布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》、孟德爾頌《芬加爾岩洞》序曲，還有德布西的《海》，都和海洋、海島有關，陳可嘉表示，「台灣是一個海島國家，有海洋事業，還有經由台灣海峽而來的移民，海洋有太多的故事和歷史，台灣東岸的海和西岸的海，就很不一樣。」

帶著對海洋與自然的想像，陳可嘉開始譜寫《潮生潮落》，她表示，她所寫的海一方面有自然景觀和聲音的描寫，「另一方面則是引發歷史情感，一種內心深處的描寫，運用管弦樂的色彩，堆疊成一種巨大音樂之水的立體聲。」

陳可嘉表示，她其實很怕水，因為小時候有在游泳池溺水的經驗，對於游泳和下水仍有陰影，但她仍透過音樂描寫對海洋的想像，「我運用大鼓和鑼，製造一種像是遠方雷陣雨的聲響，低音樂器也像是海浪，慢慢傳來低頻聲，還有海洋聲、風聲，耳朵裡充滿畫面。」

陳可嘉說，她的旋律帶有一點悲傷，「海洋乘載著逃難，那是一件很悲傷的事情，作品裡也能聽見像是船入港的汽笛聲。」充滿生命力的海洋，乘載著人間悲喜，陳可嘉表示，在她的想像裡，海洋也令她聯想到漁夫的忙碌，「這個段落像是太陽起落的縮時攝影，隨著漁船入港，魚市場裡熱鬧開賣，也帶有一種輕快的感覺。」

陳可嘉來自於台中，目前任教於美國寇蒂斯音樂院，擁有美國賓州大學作曲博士學位，創作量眾多，經常在國內外發表新作。《潮生潮落》將於4月19日在華盛頓甘迺迪表演藝術中心由國家交響樂團擔任首演。