一名在科技公司擔任工程師的男子，透過網路遊戲認識6名國小及國中少女，竟一一私訊給她們，希望能夠以虛擬寶物換取裸照，未料少女竟然全都答應，其中一名國小女童在3個月內拍攝1041張裸照給他。男子事後遭其中一名女童父母發現提告，帶他開庭時，還大言不慚請求法官依照刑法59條「情堪憫恕」規定給予減刑，高等法院依兒童及少年性剝削防制條例將他判刑4年10月，可上訴。

根據判決書，在科技公司上班的男子，透過網路遊戲「第五人格」認識4名女童及2名少女，私下使用Instagram（IG）傳送得以裸照換取虛擬遊戲寶物之訊息予給她們，讓少女自拍自己胸部及下體的照片傳送給他，其中一名女童，甚至短短三個月之內，就拍了1041張裸照給男方。

其中一名女童的母親因察覺女兒行為有異而報警處理，警方立即前往男子住處搜索，在電腦內扣得大量6名女童裸照。

但法院審理時，南方雖然坦承犯行，但卻自認高明，戴男應訊時坦承犯行，還要求法官依法第59條「情堪憫恕」的規定給予減刑。

法官審理後認為，男方被明知少女為未滿12歲之兒童，心智發展未臻成熟，竟以換取線上虛擬寶物為由，引誘其自行拍攝身體私密處之猥褻照片，滿足自身不當性慾，嚴重侵害女方價值觀、身心健全及人格發展，惡行重大。其犯案經過，絕無任何情堪憫恕或值得同情之處，不應以刑法第59條規定給予減刑。

不過男方因其中一名少女達成和解並獲得少女母親原諒，高院仍依依兒童及少年性剝削防制條例的「引誘使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪」，判刑4年10月。