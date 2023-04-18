屏東大店長開訓，將帶著創業青年夢想起飛。(林和生攝)

屏東縣政府開辦的大店長基礎營運班課程，連續8年培育216位大店長，由王品集團董事張勝鄉擔任督導，搭配歷屆學長姐組成助理授課講師，負責每堂課的知識與經驗傳授，展開連續7周密集學習經營七大策略，包含工作站標準建立、營運任務分組建立、企業文化建立、品牌行銷策略、同仁教育訓練、基礎營運管理、績效考核等，學習建立店鋪管理所需的專業知識與技術。

第九期大店長是疫情解封的首屆招募，從73位報名店家中甄選28位青年創業家，此次招生除餐飲業外，還包含水產、零售、服飾、藝術文化、營造工程等，學員還有水生動物獸醫師身兼兩棲養殖業者。

屏東縣長周春米表示，將持續支持屏東青年勇敢做大夢，過去大店長們為疫後經濟超前部屬，現在正是發光發熱衝刺的時機，屏東與青年們一起推動產業發展及向前的力量，也感謝張勝鄉付出與貢獻，陪伴大店長不斷茁壯、開枝散葉。

第八期學員「足大腳養生會館」創辦人施維恩及「奈堤亞咖啡食尚館」林羽柔分享創業心路歷程，勉勵學員扎實認真吸收大店長們帶來的經驗與知識傳承。