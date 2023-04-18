最新美系外資表示，以目前手機晶片市場來說，只剩下高通、聯發科兩家雙巨頭，在此寡占市場中，一般來說較難出現價格競爭，但其實聯發科與高通的競爭就像是柏氏競爭(Bertrand competition)理論，在台積電7奈米晶圓供應無虞、同質化產品放量下，5G手機晶片市場將轉為熊市，有鑑於此，也將聯發科目標價由645元調降到618元、評等從中立降至減碼。

所謂的柏氏競爭(Bertrand competition)主要是針對價格競爭模型，即生產同質產品的寡占廠商可能並不總是以產量做為決策變數進行競爭，也可以以價格做為決策變數的競爭方式。

美系外資也直言，若聯發科營收占比高的5G晶片獲利受衝擊，也將讓聯發科今年整體企業營益率將降至15%，且最壞的假設情境，就是5G晶片營益率降至0%，接近2017年4G晶片崩盤的情景。至於2024年產業復甦，美系外資則認為，以5G商品化和技術演進來看，如果要等待6G晶片的拉貨循環，預期也將是5至7年後才會開始發生。