大陸國務院新聞辦18日舉行的第一季國民經濟運行情況新聞發布會上，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉介紹了2023年第一季國民經濟運行情況。他表示，初步核算，今年第一季大陸國內生產總值28兆4997億元，按不變價格計算，同比增長4.5％，比2022年第四季環比增長2.2％。

分產業看，第一產業增加值1兆1575億元，同比增長3.7％；第二產業增加值10兆7947億元，同比增長3.3％；第三產業增加值16兆5475億元，增長5.4％。

一、農業生產形勢穩定，畜牧業平穩增長

第一季，農業（種植業）增加值同比增長3.6％。冬小麥長勢總體正常，春耕備耕有序推進。據全年種植意向調查顯示，大陸全國小麥、稻穀、玉米意向播種面積基本穩定。第一季，豬牛羊禽肉產量2456萬噸，同比增長2.5％，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉產量分別增長1.9％、5.1％、5.0％、3.2％；牛奶產量增長8.5％，禽蛋產量增長2.8％。第一季末，生豬存欄43094萬頭，同比增長2.0％；第一季，生豬出欄19899萬頭，增長1.7％。

二、工業生產逐步恢復，企業預期總體改善

第一季，全國規模以上工業增加值同比增長3.0％，比上年第四季加快0.3個百分點。分三大門類看，採礦業增加值增長3.2％，製造業增長2.9％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.3％。裝備製造業增加值增長4.3％，比1-2月份加快2.5個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長3.3％；股份制企業增長4.3％，外商及港澳台商投資企業下降2.7％；私營企業增長2.0％。分產品看，太陽能電池、新能源汽車產量分別增長53.2％、22.5％。3月份，規模以上工業增加值同比增長3.9％，比1-2月份加快1.5個百分點；環比增長0.12％。3月份，製造業採購經理指數為51.9％，企業生產經營活動預期指數為55.5％。1-2月份，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額8872億元，同比下降22.9％。

三、服務業明顯回升，接觸型服務業增長較快

第一季，服務業增加值同比增長5.4％，比上年四季度加快3.1個百分點。其中，住宿和餐飲業，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，金融業，租賃和商務服務業，批發和零售業增加值分別增長13.6％、11.2％、6.9％、6.0％、5.5％。3月份，大陸全國服務業生產指數同比增長9.2％，比1-2月份加快3.7個百分點。其中，住宿和餐飲業，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業生產指數分別增長29.9％、12.0％、11.9％，比1-2月份分別加快18.3、2.7、7.7個百分點。1-2月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長3.4％。3月份，服務業商務活動指數為56.9％，業務活動預期指數為63.2％。其中，零售、鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、租賃及商務服務等行業商務活動指數高於60.0％。

四、市場銷售較快恢復，升級類商品大幅增長

第一季，社會消費品零售總額11兆4922億元，同比增長5.8％，上年四季度為下降2.7％。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額9兆9664億元，增長5.7％；鄉村消費品零售額1兆5258億元，增長6.2％。按消費類型分，商品零售10兆2786億元，增長4.9％；餐飲收入1兆2136億元，增長13.9％。基本生活類商品銷售良好，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品零售額分別增長9.0％、7.5％。升級類商品銷售大幅增長，限額以上單位金銀珠寶類、書報雜誌類商品零售額分別增長13.6％、13.4％。全國網上零售額3兆2863億元，增長8.6％。其中，實物商品網上零售額2兆7835億元，增長7.3％，占社會消費品零售總額的比重為24.2％。3月份，社會消費品零售總額同比增長10.6％，比1-2月份加快7.1個百分點；環比增長0.15％。

五、固定資產投資平穩增長，高技術產業投資增長較快

第一季，大陸全國固定資產投資（不含農戶）107282億元，同比增長5.1％，與上年全年持平。分領域看，基礎設施投資增長8.8％，製造業投資增長7.0％，房地產開發投資下降5.8％。大陸全國商品房銷售面積2億9946萬平方米，下降1.8％；商品房銷售額3兆0545億元，增長4.1％。分產業看，第一產業投資增長0.5％，第二產業投資增長8.7％，第三產業投資增長3.6％。民間投資增長0.6％。高技術產業投資增長16.0％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長15.2％、17.8％。高技術製造業中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀錶製造業投資分別增長20.7％、19.9％；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長51.5％、51.3％。社會領域投資增長8.3％，其中衛生、教育投資分別增長21.6％、6.2％。3月份，固定資產投資（不含農戶）環比下降0.25％。

六、貨物進出口保持增長，貿易結構繼續優化

第一季，貨物進出口總額9兆8877億元，同比增長4.8％。其中，出口5兆6484億元，增長8.4％；進口4兆2393億元，增長0.2％。進出口相抵，貿易順差1兆4090億元。一般貿易進出口增長7.9％，占進出口總額的比重為65.3％，比上年同期提高1.9個百分點。民營企業進出口增長14.4％，占進出口總額的比重為52.4％。3月份，進出口總額3兆7094億元，同比增長15.5％。其中，出口21552億元，增長23.4％；進口1兆5542億元，增長6.1％。

七、居民消費價格溫和上漲，工業生產者價格同比下降

第一季，大陸消費者物價指數（CPI）同比上漲1.3％。分類別看，食品菸酒價格上漲2.9％，衣著價格上漲0.7％，居住價格下降0.2％，生活用品及服務價格上漲1.2％，交通通信價格上漲0.1％，教育文化娛樂價格上漲1.7％，醫療保健價格上漲0.9％，其他用品及服務價格上漲2.7％。在食品菸酒價格中，鮮果價格上漲11.0％，豬肉價格上漲8.5％，糧食價格上漲2.5％，鮮菜價格下降2.9％。扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.8％。3月份，CPI同比上漲0.7％，環比下降0.3％。

第一季，大陸工業生產指數（PPI）同比下降1.6％。其中，3月份同比下降2.5％，環比持平。第一季，工業生產指數購進價格同比下降0.8％。其中，3月份同比下降1.8％，環比持平。

八、就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降

第一季，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.5％，比上年第四季下降0.1個百分點。3月份，大陸全國城鎮調查失業率為5.3％，比上月下降0.3個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1％；外來戶籍勞動力調查失業率為5.6％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.3％。16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為19.6％、4.3％。25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.8％、4.8％、4.0％、3.1％。31個大城市城鎮調查失業率為5.5％，比上月下降0.2個百分點。大陸全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。第一季末，外出務工農村勞動力總量18195萬人。

九、居民收入平穩增長，農村居民收入增長快於城鎮居民

第一季，大陸全國居民人均可支配收入1萬0870元，同比名義增長5.1％，比上年全年加快0.1個百分點；扣除價格因素實際增長3.8％。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入1萬4388元，同比名義增長4.0％，實際增長2.7％；農村居民人均可支配收入6131元，同比名義增長6.1％，實際增長4.8％。從收入來源看，全國居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入分別名義增長5.0％、5.8％、4.1％、5.1％。大陸全國居民人均可支配收入中位數8895元，同比名義增長4.6％。

總的來看，第一季隨著疫情防控較快平穩轉段，各項穩增長穩就業穩物價政策舉措靠前發力，積極因素累積增多，國民經濟企穩回升，開局良好。但也要看到，國際環境仍然複雜多變，大陸國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。下階段，要堅持穩字當頭、穩中求進，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，科學精準實施宏觀政策，綜合施策釋放內需潛力，大力深化改革，擴大高水準對外開放，推動經濟運行持續整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。