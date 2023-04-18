再過兩個星期即將進入5月，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖蛇、生肖牛、生肖虎在5月運勢將超級旺，其中生肖蛇不僅事業能獲得好表現，愛情方面可順利步入婚姻；生肖牛事業上在貴人幫助下發展順利，且社交、投資方面可有好結果；生肖虎則是購買彩券上易中頭獎賺取豐厚錢財。

▍生肖蛇

生肖蛇在5月運勢將超級旺，不僅事業上能有良好的表現機會出現，使他們受到老闆青睞進而升職加薪。另外，愛情順利近期有望與另一半步入禮堂，完成終生大事。

▍生肖牛

生肖牛在5月財運將超級旺，不僅事業在貴人的幫助下能發展順利，更有望在社交場合中結交更多朋友，讓他們資源越來越豐富。另外在投資方面可遇見好的投資產品，使他們賺可觀的數目過上富裕生活。

▍生肖虎

生肖虎在5月將獲財神爺眷顧，做事應變能力強的他們，在事業上能使他們如魚得水，且業績也不斷屢創新高。另外近期在購買彩券上也容易中頭獎，使他們以後都不缺錢花。