據澎湃新聞報導，在美東時間17日，美國財政部公佈2023年2月的國際資本流動報告（TIC），兩大債主日本與中國在今年2月雙雙減持，顯示2月日本持有美國國債較1月減少226億美元、降至1.082兆美元；中國持有美國國債為8488億美元，也較1月持倉減少106億美元。

這除是中國連續7個月減持美債外，規模也連7個月創下2010年6月以來新低。且自去年4月起，中國的持倉已經連續11個月低於1兆美元以下水位。