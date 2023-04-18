美國密蘇里州（Missouri）16歲非裔少年亞爾（Ralph Yarl）只因為按錯門鈴，就被84歲白人屋主開槍轟頭，所幸他最終倖存。這起事件引發美國社會譁然，檢察官昨（17）日宣布開槍屋主將面臨2項重罪指控，認為當中有「種族因素」。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）16歲非裔少年亞爾，13日晚間按父母要求到朋友家將雙胞胎弟弟們接回家，結果他搞錯地址，按下一戶人家門鈴後，就被應門的84歲白人屋主萊斯特（Andrew Lester）開槍，萊斯特一共擊發2槍，分別擊中亞爾的頭部及左手臂，亞爾當場倒地，血流不止。
警方接獲槍擊報案後於晚間10時前抵達現場，隨即將萊斯特帶回偵訊，不過不到2小時就將他釋放。檢察官湯普森（Zachary Thompson）周一晚間宣布，萊斯特將面臨一級攻擊罪（assault in the first degree）等2項重罪指控。
湯普森表示，目前調查尚未指向種族動機引發槍擊，但他個人認為確實有種族因素。
據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，委任律師梅里特（Lee Merritt）公布亞爾的正式聲明，指出當天按門鈴後，等了一會兒都沒人應門，因此他繼續在屋外等，後續屋內終於傳來沙沙聲，然後門開了，開門的萊斯特拋下一句「不要再來了」後就開槍。
亞爾的家人及當地社群上周末聚集萊斯特的住家前抗議，呼籲檢方盡快提出指控，他們手上拿著「按電鈴不是犯罪」的標語。
經過搶救後，亞爾目前已出院，另一名委任律師克魯普（Ben Crump）說，家人都很開心亞爾活了下來，不過他還沒擺脫困境，家人希望他能完全康復，另外這起事件也對他的心靈造成創傷。
克魯普說，萊斯特未被逮捕令人不解，他反問如果今天換做是非裔男子開槍射擊按錯門鈴的白人少年，難道不會被逮捕？「這個人在開槍轟一名非裔男孩的頭部後，還能回家、睡在自己的床上。」
亞爾是學校軍樂隊分部首席，曾因為吹奏低音單簧管獲獎，除了學校樂隊，他也在其他樂團演奏多種樂器。
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