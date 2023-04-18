美國密蘇里州（Missouri）16歲非裔少年亞爾（Ralph Yarl）只因為按錯門鈴，就被84歲白人屋主開槍轟頭，所幸他最終倖存。這起事件引發美國社會譁然，檢察官昨（17）日宣布開槍屋主將面臨2項重罪指控，認為當中有「種族因素」。

美國密蘇里州16歲非裔少年亞爾（Ralph Yarl）因為按錯門鈴，被白人屋主開槍轟頭。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）16歲非裔少年亞爾，13日晚間按父母要求到朋友家將雙胞胎弟弟們接回家，結果他搞錯地址，按下一戶人家門鈴後，就被應門的84歲白人屋主萊斯特（Andrew Lester）開槍，萊斯特一共擊發2槍，分別擊中亞爾的頭部及左手臂，亞爾當場倒地，血流不止。

警方接獲槍擊報案後於晚間10時前抵達現場，隨即將萊斯特帶回偵訊，不過不到2小時就將他釋放。檢察官湯普森（Zachary Thompson）周一晚間宣布，萊斯特將面臨一級攻擊罪（assault in the first degree）等2項重罪指控。

湯普森表示，目前調查尚未指向種族動機引發槍擊，但他個人認為確實有種族因素。

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，委任律師梅里特（Lee Merritt）公布亞爾的正式聲明，指出當天按門鈴後，等了一會兒都沒人應門，因此他繼續在屋外等，後續屋內終於傳來沙沙聲，然後門開了，開門的萊斯特拋下一句「不要再來了」後就開槍。

NEW: The Missouri man who shot 16-year-old Ralph Yarl exchanged few words and waited little time before opening fire on the boy who had mistakenly rang the wrong doorbell while trying to pick up his siblings, Yarl's attorney says. https://t.co/3EeLo63uqm — NBC News (@NBCNews) April 17, 2023

亞爾的家人及當地社群上周末聚集萊斯特的住家前抗議，呼籲檢方盡快提出指控，他們手上拿著「按電鈴不是犯罪」的標語。

美國密蘇里州16歲非裔少年亞爾（Ralph Yarl）因為按錯門鈴，被白人屋主萊斯特（Andrew Lester）開槍轟頭。圖為萊斯特住家被丟雞蛋。（圖／美聯社）

經過搶救後，亞爾目前已出院，另一名委任律師克魯普（Ben Crump）說，家人都很開心亞爾活了下來，不過他還沒擺脫困境，家人希望他能完全康復，另外這起事件也對他的心靈造成創傷。

克魯普說，萊斯特未被逮捕令人不解，他反問如果今天換做是非裔男子開槍射擊按錯門鈴的白人少年，難道不會被逮捕？「這個人在開槍轟一名非裔男孩的頭部後，還能回家、睡在自己的床上。」

亞爾是學校軍樂隊分部首席，曾因為吹奏低音單簧管獲獎，除了學校樂隊，他也在其他樂團演奏多種樂器。