台灣民意基金會今（18）日公布2024總統大選相關民調，若為國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲「三腳督」，賴的支持度雖仍居於領先，但比上（3）月下滑，侯依舊維持第二，但支持度較上月提升，兩人差距逐漸拉近。

該民調顯示，受訪者被問及「2024 總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您會傾向支持誰？」時，賴的支持度33.4％，比3月下滑2.8個百分點；侯的支持度29.7％，較3月上升4.9個百分點：柯的支持度22.6％，比3月上升3.6個百分點。

針對上述民調結果，台灣民意基金會董事長游盈隆解讀，這代表選民現階段的偏好及支持傾向尚未穩定，容易被外在環境影響。

另外，游盈隆進一步分析指出，男性選民中，3成6支持賴清德、2成6支持侯友宜；2成4支持柯文哲；女性選民中，3成3支持侯，3成1支持賴，2成1支持柯。

如果改從年齡層看，游盈隆表示，不同世代的支持對象不同，20至44歲最支持柯文哲；45至54歲的首選為侯友宜；55歲以上選民的最愛則是賴清德。

本次調查是於2023年4月9到11日進行；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為全國住宅電話用戶為架構，系統加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效本1068 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別年齡及教育程度加權，以符合母體結構。