「2023新北市鐵道馬拉松接力賽」於112年4月16日假本市貢寮區及雙溪區辦理，報名隊伍共1157隊為歷年最多，接力賽途經北部濱海公路、舊草嶺隧道、三貂角燈塔、雙溪河岸及鐵道旁公路共51公里，於貢寮、雙溪、福隆、牡丹等車站附近交接棒次，消防局由愛好跑步同仁18人分2隊報名參賽。

新北市府業辦8屆的賽事，也是消防局連續第3年參賽，今年除原有競賽組及變裝組外，新增企業團體競賽組及仨人組，新北發爾麵隊以完賽成績3小時50分奪得企業團體競賽組冠軍、新北犀牛隊則以完賽成績4小時3分奪得企業團體競賽組亞軍，成績斐然!侯友宜市長特別肯定消防局傑出的成績。

新北發爾麵隊以完賽成績3小時50分奪得企業團體競賽組冠軍、新北犀牛隊則以完賽成績4小時3分奪得企業團體競賽組亞軍，侯友宜市長特別肯定消防局傑出的成績。(新北消防局提供)

新北發爾麵隊以完賽成績3小時50分奪得企業團體競賽組冠軍、新北犀牛隊則以完賽成績4小時3分奪得企業團體競賽組亞軍，侯友宜市長特別肯定消防局傑出的成績。(新北消防局提供)

活動現場設有園遊區同時結合新北市府各項市政宣導，消防局由EMT-P緊急救護教官在現場進行CPR心肺復甦術教學，並推廣各類居家消防安全知識，為新北市民提共更多元的災害防救資訊。

消防局局長李清安表示：消防工作存在長時間、高壓力的特性，所以經常鼓勵同仁於休假時多從事戶外運動，既可以強身健體又能夠適時紓緩工作壓力，此次為響應新北市府所辦鐵道馬拉松接力賽，參賽同仁於休假時自主訓練並至接力賽現場實地試跑，這樣的努力充分反映在成績上，期許明年能繼續蟬連冠、亞軍。