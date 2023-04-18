《北京青年報》用戶端18日報導，大陸「成功學大師」楊濤鳴團隊16日已被浙江省寧波市公安局海曙分局經偵大隊以詐騙罪立案調查，30多人已被警方刑拘。警方透露，楊濤鳴是假名，其本人文化程度僅有高中學歷。據受害「弟子」指證，所謂「成功學大師」，無非是交錢後，依照話術本免費打工，招攬更多人報名，像老鼠會詐財。

據報導，學員描述，楊濤鳴宣稱能把一根頭髮賣出6.08萬元（人民幣，下同）天價，被他激發潛能後，學員能口吞火球、腳踩火炭。他的弟子表示，交錢後並沒有得到成功的祕訣，而只是依照話術本給楊濤鳴免費打工，招攬更多人報名。課程價格從5800到60萬元不等。

據報導，今年2月22日開始，一場由「成功學大師」楊濤鳴主導，浙江吸引力文化傳播有限公司（吸引力公司）主辦的名為《超級說服力》的培訓課程在浙江寧波舉行，現場上百人參加，被警方鎖定。

《北青報》報導，報名吸引力公司唯一途徑，是透過「聯繫發此連結的老師或弟子代理商」報名。而自主應聘成為該公司學員方式，是要求學員準備一系列書面報告，包括成功學對自己切身的影響、為什麼要加入吸引力公司等500個理由。

報導稱，曾在楊濤鳴手下的何姓「弟子」出面指稱：「其實就是讓我們先自我洗腦。」他說，自己有事業和工作，之後因經營困難，被朋友介紹去楊濤鳴手下學習。在活動中被洗腦， 稀里糊塗交了錢，學習內容，卻是如何透過話術本「拉人頭」，以及引導學員上台交錢。

何先生展示話術本內容，「公司十大成功法則」的第一條便是「公司第一、楊老師第一」，話術本中詳細講述應對不同學員的不同理由，以及如何引導其交錢的步驟，多次提及「感恩」、「成功」……整本話術字數高達1.6萬餘字。

「他們口頭承諾過，只要拉來人頭，成交的，就會給予一定的返現，或成為楊老師打造的標竿。現在想想，就是洗腦、騙人！教我們吹牛當飯吃。」何先生說，楊濤鳴手下很多自稱弟子的人被洗腦到拋家捨業，不斷虛構成功案例，瘋狂催著新人交錢。

有著同樣遭遇的還有浙江衢州的張女士，為了給自己創業打下基礎，報名了楊濤鳴的課程，並在現場繳納了數萬元的學費。「以後我們每次參加培訓，都是在以各種方式被要求交錢，後來我連房產都抵押了，一共交了24萬元。」張女士說，之後楊濤鳴的唯一培訓，就是「拉人頭」。

「因為我不想拉人，後來幾年的時間裡，團隊都沒有人理我，也沒有課程，我想去退錢，他們還要打我，後來我老公罵我是騙子，騙光了家裡的錢，和我離了婚。」張女士說。

《北青報》報導，「成功學大師」楊濤鳴團夥已被公安以詐騙罪立案調查，30多人已被刑拘。海曙公安分局經偵大隊透露，楊濤鳴是假名，他本人只有高中學歷，「目前我們正在走訪全國各地的受害人蒐集證據，這個階段持續時間會比較長，但案件具體細節並不方便透露。」