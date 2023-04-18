台南水情嚴峻，水情燈號3月1日起轉橙燈，台南市政府要求每月1000度以上用水大戶須減供10％用水，目前已針對非工業用水大戶未遵守節水10％，鉛封359家。截至4月18日曾文水庫有效蓄水率10.76％ 、烏山頭水庫蓄水率46.78％ 、南化水庫有效蓄水率27.49％ (蓄水量2460萬立方公尺)，市長黃偉哲今上午11點也將於安平開台天后宮舉行祭天祈雨法會。

由於南部旱象未解，高雄市已於15日公布新節水措施，包括7座公立、5座運動中心委外營運游泳池20日起暫停開放。台南市政府表示，目前針對泳池部分配合旱災中央災害應變中心指示，從4月20日起每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，節水率由10％提升至15％，泳池仍照常營運，另工業用水戶仍以節水10％為目標，進一步加大節水力道，延長水庫供水期程。

黃偉哲表示，台南針對1000度以上用水大戶減供10％至20％，同時對於節水未達10％工業用水戶進行水表鉛封，強化產業自主節水，現階段民生用水仍不受影響。

經發局表示，南市與中央攜手布置6台移動式RO機組，並於歸仁、善化2處建築工地汲取地下水，需監測1個月觀察水質穩定，如水質符合標準，估計善化每日約可供水1600噸、歸仁400噸。另樹谷園區及永康科園區RO機業安裝完成並產水，19口抗旱井供應工業次級用水，每天可出水3萬噸，將可減低旱情對民生產業的衝擊。