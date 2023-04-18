傳統型商品保費收入第1季4585.51億元，年減11.0％，其中初年度保費收入1037億元，年減25.9％，續年度保費收入3548.51億元，年減5.4％；投資型保險商品保費收入470.55億元，占總保費收入9.3％，其中初年度保費收入259.57億元，續年度保費收入210.98億元。

就初年度保費收入各險別分析顯示：壽險1120.22億元，占初年度保費收入86.4％，年減25.8％；傷害險30.86億元，占初年度保費收入2.4％；健康險94.15億元，占初年度保費收入7.3％，年增9.0％；年金險51.34億元，占初年度保費收入4.0％，年減73.5％。

第1季初年度保費收入減少28.6％，傳統型保費收入維持大於投資型保費收入；投資型保險商品初年度保費收入259.57億元，占全險初年度保費收入20.0％，去年同期投資型保險初年度保費收入則占22.9％。

傳統型保險商品因美國持續升息，提高客戶對於宣告利率調漲期待，但公司宣告利率調整幅度相對保守，致使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致利變型壽險初年度保費減少30.0％，整體傳統型保險商品初年度保費收入較去年同期減少25.9％。

投資型保險商品部因投資市場前景不明朗，客戶投資態度亦趨保守，與去年10月投資型保單高齡條款新制上路，增加銷售難度，投資型壽險減少20.9％，投資型年金險則減少63.5％，整體投資型保險商品初年度保費收入則下滑37.6％。