許多人租屋、買房都會參考風水，命理師湯鎮瑋指出，3風水格局關係到家庭和樂及後代子孫，提醒客廳及廚房要保持乾淨明亮、床頭及床尾不要靠窗戶或門、後陽台別堆滿雜物。

湯鎮瑋在《命運好好玩》節目中指出，家中客廳及廚房要乾淨明亮，客廳代表男生事業運，客廳方正明亮，男主人比較有自己的地位，容易有想法，事業運較好；廚房影響女生，廚房乾淨，女主人脾氣較穩定，對財庫也有幫助。

湯鎮瑋指出，廚房若太過髒亂，女生會容易生病，且有破財問題；但是也不能乾淨到完全都沒使用，一定要定期開火，因為火爐代表家庭凝聚力，經常開火家裡才不會太過冷清。

第二個家庭和樂的風水是「床頭、床尾不要是窗戶或門」，湯鎮瑋表示，床頭開窗代表「腦袋空空」；床尾見窗或見門，代表爛桃花特別多。

最後是後陽台，湯鎮瑋表示，後陽台代表後代子孫，如果家裡沒有後陽台，恐怕沒有貴人運，不管是在職場或是後代子孫，通常都沒有靠山，只能靠自己。湯鎮瑋也提醒，後陽台不要堆太多雜物，一定要打掃乾淨，否則後代子孫會為了錢吵架；另外，後陽台保持明亮、通風，切忌放爐灶、冰箱，因為水火相沖，財庫會不夠安定。

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