肺癌是國人癌症死因首位，台北市立聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，一名40多歲的男子連續咳嗽1個月，到門診檢查竟是肺癌末期，且癌細胞已移轉到腎上腺，男子崩潰直呼「我不相信」，堅持要到其他醫院再做檢查確認；至於男子罹患肺癌的主因，蘇一峰說，是抽菸2、30年所致。

蘇一峰昨（17）日於個人臉書上傳一張肺部X光的照片，表示男子咳嗽1個月，到門診檢查、照X光，報告顯示肺癌末期合併其他器官轉移到腎上腺，他勸對方趕快治療，但突如其來的噩耗讓男子難以接受，直呼「我不相信，我要帶資料再多問幾家醫院。」

40幾歲男子罹患肺癌。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰表示，其實男子的X光很難看出已罹患肺癌，就連醫院裡的放射科都沒發現，他還說男子之所以會罹患肺癌，都是因抽菸2、30年的關係。

圖文曝光，網友也驚呼不已，「現在出去還是都戴著口罩，因為空氣汙染」、「狂燒煤、天然氣，沒得肺癌也得肺腺癌」、「婦女吸的油煙也是很可怕」、「抽菸就不意外了，我媽沒抽菸也得，還過世了」。

根據國健署資料顯示，在台灣肺癌高居國人癌症死因首位，每年超過9000人死於肺癌，造成肺癌的原因包括菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等，但吸菸是造成肺癌最大危險因子。

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