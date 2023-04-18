台中74快速道路16日發生3車連撞事故，一輛轎車在快速變換車道時，未注意路中竟有「一個椅子」，輾過椅子後車輛失控衝向護欄、再撞分隔島，保險桿、零件噴散路面，波及後方2輛車追撞，驚悚事發畫面曝光，共釀5人受傷送醫；其中一輛遭波及的車輛還被驗出酒駕，警方將依公共危險罪送辦。

臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」曝光事發畫面，駕駛目睹前方黑車的車底突冒出一個椅子，疑似是前方車輛掉落的，黑車當場先往右側護欄衝撞後，再往路中分隔島撞，中線一輛轎車遭波及撞上，也衝向護欄，再釀一輛休旅車追撞，一共造成3車連環撞、5人受傷。

一輛轎車在快速變換車道時，未注意路中竟有「一個椅子」，輾過椅子後車輛失控衝向護欄、再撞分隔島，保險桿、零件噴散路面，波及後方2輛車追撞。（翻攝自臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

事發在台74號快速道路北屯路段由西屯區往太平區方向21.9K處，16日早上9時，呂男駕駛自小客車行駛到該路段時，疑似變換車道不當，壓到路中掉落的椅子後，行車失控碰撞到曾男駕駛的自小客車，由許男駕駛的自小客車從後方撞上曾男車頭，共有5人送醫。

警方事後還查出最後一輛追撞的休旅車許姓駕駛酒測值0.30mg／l，已超標；警方初步調查研判，肇因是呂行車變換車道不當，而許男酒測超標涉公共危險罪。該件車禍送醫5人均受輕傷，其中，呂男行走進急診室，外觀受挫擦傷，目前在醫院接受檢查中。

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